Une situation peu habituelle s’est produite dans l’après-midi de ce lundi 3 mai à l’agence de renseignements américaine. En effet, une personne non identifiée a été blessée après avoir essayé de s’introduire au sein de l’Agence. Selon le communiqué de la CIA, les agents des services de renseignement auraient dans un premier temps essayé de convaincre le mis en cause de se rendre.

Il sort de son véhicule avec une arme

Mais il serait «sorti de son véhicule avec une arme, et a été interpellé par les forces de l’ordre» selon les précisions apportées par le communiqué. Le document indique également que l’individu avait été «blessé et emmené à l’hôpital». La situation avait été évoquée quelques heures plus tôt par un porte-parole de la CIA. «Notre complexe reste sécurisé et nos agents chargés de la sécurité sont les seuls employés de l’agence directement impliqués», avait déclaré le porte-parole de la CIA.

Une situation pareille il y plusieurs décennies

Notons qu’au cours de ces dernières années, la sécurité du siège de l’agence de renseignements américaine avait été renforcée. Une situation pareille s’était produite il y a plusieurs décennies mais a fait plusieurs victimes. Deux employés de l’agence avaient été tués dans cette situation et trois autres ont été blessés. L’attaque avait été organisée par un Pakistanais.