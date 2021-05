La criminalité a récemment couté la vie à un enfant, dans une fusillade. En effet, il s’agit d’un enfant de trois mois qui est mort après que son père l’ait utilisé comme bouclier humain dans une fusillade avec la police. La victime du nom de La’Mello Parker a reçu une balle. On ne sait pas si elle provenait de la police ou de son propre père, Eric Derell Smith. La fusillade a eu lieu dans l’après-midi du lundi 3 mai dernier, dans l’Etat du Mississipi.

La fille de Christin était allé chercher de l’aide

Au cours de la même journée, Eric Derell Smith, avait tué son ancienne petite-amie, Christin Parker et son neveu, Brandon Parker. C’est par la suite qu’il s’est enfuit de la maison en prenant son enfant, encore nouveau-né. La fille de Christin Parker avait fuit le domicile pour aller chercher de l’aide chez les voisins, après avoir entendu les coups de feu. Selon des sources policières, Eric Derell Smith tenait une arme d’un côté et de l’autre son fils. Lorsque la police a été alertée, les agents qui l’ont rattrapé ont entamé une course-poursuite. Le mis en cause n’en démordait pas au point de traverser deux Etats.

C’est finalement sur une route à Biloxi, qu’Eric Derell Smith a été coincé. Cependant la police a ouvert le feu dans sa direction, après qu’il soit sorti du véhicule, le tuant immédiatement. « Une fois qu’une enquête approfondie sera terminée, les informations seront présentées au bureau du procureur du district » a indiquer le Major Christopher De back.