Une vidéo de recrutement de la central Intelligence Agency (CIA) passe mal auprès des conservateurs américains. Cela à cause de la femme âgée de 36 ans qui met en avant plusieurs traits visant à faire la promotion de la diversité au sein de l’agence. Pour les conservateurs, la vidéo publiée sur YouTube est trop « woke ». Il s’agit en effet d’un terme utilisé pour évoquer la prise de conscience des injustices notamment raciales ou à cause du genre.

« J’ai souffert du syndrome de l’imposteur »

« Je suis une femme de couleur. Je suis mère. Je suis une millenial cisgenre qui souffre de troubles anxieux » a déclaré la femme d’origine hispanique, ajoutant être « intersectionnelle ». Cependant, elle a fait savoir que sa vie ne se résume pas à valider tous ses critères, mettant l’accent sur le fait qu’elle a gagné sa place à la CIA en travaillant très dur. « J’ai souffert du syndrome de l’imposteur. Mais à 36 ans, je refuse de laisser des idées patriarcales erronées me dicter ce qu’une femme peut ou doit être » a-t-elle encore déclaré. Il n’a pas fallu longtemps pour que les figures du parti républicain décrient cette vidéo.

Une vidéo qui n’est pas passée inaperçue dans le camp de Donald Trump

Sur le site Breitbart News, John Nolte, un homme proche de l’extrême-droite américain a estimé que la CIA « cherche activement à embaucher les personnes les plus impudiques, narcissiques et les plus grotesquement autocentrées: les Millenials Woke ». Par ailleurs, cette vidéo n’est pas passée inaperçue aux yeux du camp de l’ancien président américain Donald Trump. Sur Twitter, son fils aîné, Donald Trump Jr. a écrit que : « La Chine et la Russie rient aux éclats en voyant la CIA se mettre au woke », ajoutant que « La wokitude est le genre d’opération psychologique tordue qu’une agence de renseignement inventerait pour détruire un pays de l’intérieur ».