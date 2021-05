Près de 100 personnes ont reçu une dose insuffisante du vaccin Pfizer/BioNtech contre le coronavirus en France. L’information a en effet été annoncée par les médias français ce mardi 4 mai. Cette situation a en effet été enregistrée à Saint-Céré. Selon les précisions qui ont été apportées par le directeur du centre hospitalier de Saint-Céré, 91 personnes sont dans ce cas sur les 238 patients vaccinés dans le centre.

91 concernés sur 238 patients

«Sur 238 patients, 91 sont susceptibles d’avoir reçu une dose de vaccin insuffisante. Cette injection est sans danger pour la santé, mais leur parcours vaccinal risque d’être incomplet», a fait savoir le responsable du centre. Les autorités sanitaires de la zone ont indiqué que toutes les personnes concernées par cette situation ont été averties et que des mesures sont en cours dans le but de corriger cet état de choses. Elles seront soumises à une sérologie, via une prise de sang.

Une analyse sera effectuée

«Cette analyse permettra de mesurer précisément la concentration d’anticorps. Selon les résultats individuels, une nouvelle injection sera proposée à certains patients, dans le respect des délais habituels», a précisé le responsable de l’hôpital. «Les soignants allaient procéder mercredi 5 mai à cette sérologie. Selon les résultats, certaines personnes pourront recevoir trois injections.», a-t-il poursuivi. Notons que selon l’ARS Occitanie, «ce mauvais dosage ne présente aucun risque pour la santé».