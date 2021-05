Le Bénin est épinglé par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp). L’organe de l’Union Africaine « condamne la répression des manifestations par l’armée en violation des principes établis par les Lignes directrices pour le maintien de l’ordre par les agents chargés de l’application des lois lors des réunions en Afrique ». Cette décision a été prise à la faveur de la 68 ème session ordinaire de la commission qui s’est tenue virtuellement du 14 avril au 04 mai 2021. La CADHP a par ailleurs demandé aux autorités béninoises d’assurer le respect et la protection des droits garantis par la “Charte africaine ainsi que des autres instruments des droits de l’homme pertinent auquel il est partie”.

Prendre des mesures pour assurer le respect effectif du droit à la liberté d’opinion…

Il s’agira donc pour le Bénin de protéger contre les actes de représailles, les journalistes, blogueurs, activistes et les défenseurs des droits de l’homme mais aussi l’ensemble des citoyens qui participent à la vie publique. Le Bénin doit aussi prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect effectif du droit à la liberté d’opinion et d’expression conformément à la Déclaration de principes sur la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique de 2019 et ouvrir une enquête indépendante et impartiale sur les bavures militaires perpétrées au cours de la période préélectorale.

Le Bénin est également dans l’obligation de protéger et de garantir le droit à la liberté de manifestation pacifique conformément aux lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion sur le continent.