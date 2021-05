Chaque jour, les applications de messagerie travaillent pour offrir de meilleures expériences aux utilisateurs. La filiale de Facebook, WhatsApp qui a enregistré assez de départs ces derniers mois à cause de sa nouvelle politique de confidentialité, a développé un nouvel outil qui permettra désormais aux utilisateurs de revoir les notes audio avant de les envoyer. Pour le moment, cette fonction est en cours de développement pour l’application WhatsApp pour les appareils iOS. Il est également très probable qu’elle soit développée en parallèle pour Android.

Il n’y a pas de confirmation officielle dans les deux cas. C’est WABetaInfo qui a indiqué que la fonctionnalité est en développement pour iOS et qu’elle n’est même pas en phase de test pour certains utilisateurs. Par conséquent, il n’y a pas non plus de date officielle à laquelle la fonctionnalité peut être disponible pour tous les utilisateurs. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de WABetaInfo, on voit un bouton « Review » (« réécouter ») situé à gauche du bouton lecture. Ce bouton permet de réécouter le message enregistré et décider ou non de l’envoyer.

15 minutes pour agir

Si la fonctionnalité venait à être disponible, les plus de 2 000 millions d’utilisateurs de WhatsApp dans le monde pourront écouter les audios qu’ils enregistrent avant de les envoyer. Ainsi, ils ont jusqu’à 15 minutes pour vérifier que l’audio a bien été enregistré et qu’il n’y a pas de bruits qui le rendent illisible, par exemple. C’est une fonction que les utilisateurs de WhatsApp demandent depuis des années à l’application de messagerie instantanée, et apparemment, elle pourra enfin être utilisée.

D’autres fonctionnalités en phase de test

Pour l’instant, ce que certains utilisateurs testent déjà, ce sont les différentes options de lecture audio, qui leur permettront de les lire à des vitesses différentes, ce qui sera également utile dans le cas des audios les plus longs. Cette fonction est déjà implémentée dans la version bêta de WhatsApp, elle pourrait donc atteindre les utilisateurs en général plus tôt.