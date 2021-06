Le ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou a rencontré les responsables des centrales et confédérations syndicales le vendredi 04 juin 2021. Au cours de cette séance de travail, l’autorité a expliqué à ses vis-à-vis que le concours d’aptitude à la fonction de conseiller pédagogique (Cafcp) a été annulé conformément « à la ligne de conduite du gouvernement actuel en cas de soupçons de fraudes ». C’est du moins ce qu’indique le compte rendu de la séance fait par la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) selon le journal Matin Libre.

Salimane Karimou a par la suite « donné la parole aux deux présidents de commissions mises sur pied pour présenter les résultats des travaux. On peut retenir de ces interventions qu’il n’y a pas de preuves probantes de fraudes à l’issue des investigations mais que deux recorrections des copies des lauréats ont lieu, lesquelles recorrections ont révélé des écarts entre les notes de certains lauréats. Des écarts qui varient de 0,5 à 2 et de 3 à 8 points » détaille le compte rendu. Selon la Csa-Bénin, la seule certitude est la faute de complaisance, le manque de rigueur et de professionnalisme dans la correction et dans le choix de certains membres impliqués dans le processus d’organisation de CAFCP.

Il a refusé de s’engager pour une quelconque suspension de la décision d’annulation

Les centrales et confédérations syndicales s’étonnent qu’après tout ceci, les deux commissions demandent à l’autorité de confirmer l’annulation du concours. Pour les responsables syndicales ( Kassa Mampo (Cstb), Anselme Amoussou (Csa-Bénin), Noël Chadaré (Cosi-Bénin), il n’est pas tolérable que l’annulation du concours soit maintenue à la lumière des clarifications apportées par les commissions d’enquêtes puisqu’elles n’établissent l’existence d’aucune fraude. Ils demandent donc au gouvernement de remettre les lauréats dans leur droit ou, à défaut, de donner les résultats sur la base des recorrections.

Les syndicats ont également exigé la suspension du processus en cours pour le lancement du CAFCP 2021 tant que la situation de la session précédente n’est pas vidée totalement. Le ministre a pris note des propositions de ses vis-à-vis mais a refusé de s’engager pour une quelconque suspension de la décision d’annulation promettant cependant de lutter contre les fraudes avérées.