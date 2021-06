L’Australie est frappée depuis quelques semaines par une série de désastres. D’abord des inondations, ensuite des incendies, puis une peste de souris a frappé la ceinture céréalière, et maintenant une infestation d’araignées a recouvert des pans de l’est de l’Australie dans de grandes toiles ondulantes. Les résidents de la région australienne de Gippsland dans l’État de Victoria subissent des couches de toiles d’araignées après que la région ait été touchée par de graves inondations. Les parcs, les enclos et les arbres ont été recouverts de vastes toiles produites par des millions d’araignées.

Quand la fiction rejoint la réalité…

De nombreux films d’horreur ou de science-fiction avaient imaginé cela. Des villes entières dévastées par des milliers de spécimens d’araignées qui infestaient tout et recouvraient des milliers de mètres carrées de leur toile. C’est en substance le genre de scénario qui avait fait le succès de ce type de films fantastiques. Mais pour une bonne partie de l’Australie, cela n’a rien d’une fiction. Puisque les draps effrayants de toiles d’araignées qui recouvrent arbustes, prés et panneaux de signalisation en Australie, sont bien réels et dignes d’une “apocalypse d’araignée“.

Ainsi dans le pays, alors que les autorités travaillaient encore à lutter contre une invasion de souris qui attaquaient les récoltes et envoyaient des gens à l’hôpital ; ils devaient maintenant faire face à cette « pluie » d’araignées. Des photos et des vidéos du phénomène circulent sur la toile et on peut y voir les toiles surélevées montrant les tentatives de l’araignée pour fuir les eaux de crue et se réfugier sur des terrains plus élevés. En fait ce phénomène, si fantastique soit-il n’est pas extraordinaire.

Selon les scientifiques, le phénomène est connu sous le nom de “ballooning”. Où des conditions météorologiques extrêmes, ici des inondations, amenaient les araignées à rechercher des lieux élevés et à couvrir des étendues de terre pour essayer de s’abriter des conditions humides. En fait la semaine dernière, de fortes pluies et des vents forts ont déclenché des crues éclair dans l’État australien, laissant des dizaines de milliers d’habitants sans électricité.

