Au centre de composition du Baccalauréat session de juin 2021 au CEG 1 Ouinhi dans le Zou, deux candidats en série A2 ont été exclus de leur salle de composition. C’était ce lundi 21 juin 2021, au cours de la première journée de composition en mathématiques. Les deux candidats ont été surpris en train de s’entraider en pleine composition du BAC, selon les informations de Frissons Radio. Un acte punit par le code pénal du Bénin.

Ils ne subissent plus le reste des épreuves de la phase écrite du Baccalauréat session de juin 2021 au Bénin. Les deux candidats surpris en train de tricher ce lundi 21 juin au centre sis au CEG 1 Ouinhi dans le département du Zou ont été exclus du centre. Le premier a déchiré son sous-main et a copié les réponses dessus pour le second. C’est au moment de recopier que ce dernier a été surpris par l’un des surveillants. Ces deux candidats risquent de grosses sanctions car, selon le code pénal, la tricherie à l’examen est punie. D’abord, ces deux candidats indélicats risquent une exclusion, ce qui a été fait. Ensuite, ils risquent d’être interdits de se présenter à l’examen du BAC pendant des années. Enfin, ils peuvent aussi être condamnés à une peine privative de liberté allant de deux (02) à cinq (05) ans et payer une amende d’un voire cinq millions. Aussi, compte tenu de la gravité de la tricherie, les autorités en charge de l’organisation de cet examen peuvent leur attribuer la note zéro dans la matière concernée.