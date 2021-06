Comme ce fut le cas pour les clubs de football masculin, le gouvernement du Bénin a décidé d’accompagner les clubs de football féminin. Ainsi, le ministre des sports Oswald Homéky a remis, ce mercredi 23 juin 2021 à la salle de conférence no2 du ministère, des subventions aux 28 clubs de football féminin engagés dans les championnats nationaux de ligues 1 et 2. Les chèques ont été remis aux différents représentants de ces clubs.

Au total, 46 millions de FCFA ont été mis à la disposition des 28 clubs de football féminin engagés dans les championnats nationaux de ligues 1 et 2. Selon le ministre des sports Oswald Homéky, un effort a été fait pour démarrer le « championnat qui en fait est dans la bonne forme de ce que devrait être un championnat ». 18 clubs sont engagés en ligue 1 et sont repartis en deux groupes de neuf et 10 clubs jouent la ligue 2. Les 18 clubs de ligue 1 ont reçu chacun 2 millions de FCFA. Les 10 clubs de ligue 2 ont reçu chacun un million de FCFA. Un geste qui a été salué par le député Chantal Ahyi, présidente de la Commission football féminin à la FBF. Elle a rassuré le ministre et le gouvernement que les acteurs de ce football ne vont pas faillir à leur mission.

« Pour nous aussi au niveau du gouvernement, cet acte que nous posons en ce jour est un acte important », a lancé le ministre Oswald Homéky. Pour lui, ce geste est le fruit d’une volonté longtemps exprimée de donner une chance d’éclosion au football féminin dans notre pays. Le ministre a expliqué que dans le cadre de la synergie d’action qui les caractérise, depuis quelques années, le ministère des sports et la Fédération béninoise de football ont engagé un certain nombre de chantiers. Et au nombre de ces chantiers, il y a le chantier du football féminin. Le Bénin a d’ailleurs signé un accord avec la FIFA pour le football féminin, un football féminin sur lequel le Bénin ambitionne d’être « un modèle de développement, un modèle de promotion, un modèle de bonne organisation ».

C’est pourquoi, par ce geste, le gouvernement veut célébrer d’abord les efforts des promoteurs et responsables de clubs de football féminin. « Vous avez, sans grand soutien, sans accompagnement, mobilisé vos propres énergies, vos propres ressources pour faire vivre dans notre pays, le football féminin », reconnaît le ministre. Et « ce que le gouvernement fait aujourd’hui, c’est une façon de vous dire que la marche va enfin commencer ». Le ministre a précisé que pour la saison prochaine, l’obligation est faite à chacun des clubs masculins d’avoir un partenariat avec un club de football féminin. Et des efforts vont être fait pour que le football féminin décolle réellement au Bénin