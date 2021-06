L’un des véhicules de pool de la mairie de Ouidah évoluant dans un cortège a fait un accident mortel ce jeudi 17 juin 2021. Le cortège revenait d’une mission à Djegbadji et l’accident a eu lieu à la hauteur de Zoungbodji. La victime est morte et le chauffeur transporté à l’hôpital de zone de Ouidah. Selon les informations reçues, le chauffeur a eu une crise au volant et avait perdu connaissance. C’est ce qui serait à l’origine de l’accident.

Un mort. Tel est le bilan, pour l’instant, de l’accident causé par l’un des véhicules de pool du cortège du maire de la commune de Ouidah, Christian Houétchénou ce jeudi 17 juin 2021 à Zoungbodji. Le véhicule a heurté une dame qui est morte. Quant au maire Christian Houétchénou, il serait dans le véhicule du préfet Jean-Claude Codjia qui lui aussi, est dans la délégation. Il n’aurait rien eu. Il serait allé à l’hôpital uniquement pour prendre des nouvelles de son chauffeur qui est à l’origine de l’accident, dû à un malaise cardiaque.