Nommé préfet du Littoral lors du dernier conseil des ministres l’ancien porte-parole du gouvernement Me Alain Orounla, est entré en fonction hier jeudi 03 juin. C’est à la faveur d’une cérémonie de passation de charges entre lui et le préfet de l’Atlantique Jean Claude Codjia qui assurait jusque-là l’intérim après le départ précipité de Modeste Toboula. Dans son allocution, le nouveau préfet du Littoral dit vouloir compter sur ses collaborateurs pour la réussite sa mission à la tête de la préfecture de Cotonou.

Cotonou, “vaut toutes les villes et communes du Bénin”

« Monsieur le préfet, j’imagine bien que notre ville phare qui vaut toutes les villes et toutes les communes de notre pays ne doit pas être facile à gérer. Sur le terrain, je peux compter sur les collaborateurs qui vous ont accompagné et je suis certain qu’ils sauront me témoigner l’amitié qui nous permettra de faire de notre ville phare une ville à la hauteur des espérances nourries par le président de la République » a-t-il déclaré s’adressant au préfet par intérim sortant.

Il faut dire que cette cérémonie de passation de charges s’est déroulée en présence des membres de la conférence administrative départementale du Littoral, du représentant du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et de plusieurs autres personnalités.