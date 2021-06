Le journaliste de La Nouvelle Tribune Ismaël Kéko a été inhumé ce samedi 12 juin 2021 au cimetière musulman de Porto-Novo. La nouvelle de son décès est tombée hier vendredi 11 juin 2021 et s’est répandue dans le pays comme une traînée de poudre. Après l’effet de surprise, tout le monde s’est rendu à l’évidence. Sa femme joint au téléphone par le directeur de publication, Vincent Foly a confirmé la nouvelle.

Il n’est plus de ce monde. Le journaliste de La Nouvelle Tribune, Ismaël Kéko est décédé hier vendredi 11 juin 2021. Et ce samedi 12 juin 2021, il a été inhumé suivant les rites musulmans. Après une courte prière de levée de corps au domicile de son père au quartier Adjina à Porto-Novo, le cortège s’est ébranlé vers le cimetière musulman de la ville. C’est là, qu’il a été enterré en présence d’une foule composée de parents, amis, hommes politiques et journalistes de Cotonou et de la capitale, de la présidente de l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB), Zackiath Latoundji et du directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune, Vincent Foly.

Agé de 44 ans, Ismaël Kéko est décédé suite à une complication du mal qui le rongeait, l’insuffisance rénale. Journaliste à La Nouvelle Tribune depuis la création du quotidien en 2001, il a été jusqu’à sa mort, son correspondant dans les départements de l’Ouémé et du Plateau chargé des questions parlementaires. Il est d’ailleurs le Secrétaire à l’organisation du Réseau des journalistes accrédités au Parlement. Il est le Coordonnateur de l’UPMB dans l’Ouémé. Musulman fervent, Ismaël Kéko laisse derrière lui une veuve et trois enfants.