La Première dame du Burundi Angeline Ndayishimiye Ndayubaha est en visite de travail au Bénin depuis ce mercredi 09 juin. Hier jeudi , elle a rencontré son homologue béninoise Claudine Gbénagnon Talon. Une rencontre qui s’est bien passée. ” C’était une immense joie de rencontrer la Première dame du Bénin, S.E Claudine Talon, ce 10 juin 2021. Je me réjouis de la richesse des échanges que nous avons eus et qui seront concrétisés par un partenariat fort entre la Fondation Claudine Talon et la Fondation Bonne Action” a t-elle tweeté.

Des “actions humanitaires envers les couches vulnérables”

En effet, Bonne Action est la Fondation de la Première dame du Burundi. Elle l’a mise sur pied afin d’avoir un cadre juridique et officiel pour ses actions humanitaires envers les couches vulnérables de la société burundaise mais aussi pour pouvoir contribuer au développement durable de son pays.

Rappelons que Mme Ndayishimiye est au Bénin sur invitation du Programme alimentaire mondial au Burundi. Au cours de son séjour, elle va notamment s’imprégner de l’organisation, du financement et du fonctionnement du Programme National d’Alimentation scolaire intégré du Bénin.