Les mis en cause dans le dossier du supposé enlèvement survenu à Sèmè-Podji le mardi 13 avril 2021 ont été fixés sur leur sort. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a donné le verdict du procès concernant le dossier ceci après les différentes réquisitions du ministère public. Il en ressort que le supposé kidnappé, écope de 12 mois d’emprisonnement, dont six ferme et 500 000 FCFA d’amende.

Pour avoir organisé son propre enlèvement, un jeune homme écope de 12 mois de prison dont six, ferme. Les deux autres détenus dans le même dossier ont été relaxés au bénéfice du doute. Lors de la dernière audience, le ministère public avait requalifié les faits en parlant d’extorsion de fonds avec violence. Il avait requis cinq ans de prison ferme avec 2 millions de francs d’amende contre les accusés, sauf dame Orphélie D., l’une des deux autres détenus, dont il avait demandé la relaxe.

Pour rappel, un jeune homme a mis en scène son kidnapping sur l’axe Cotonou – Porto-Novo le mardi 13 avril dernier, pour soutirer de l’argent à l’un de ses parents, vivant à l’étranger. Après les enquêtes, la supercherie a été mise à nu. Le jeune homme et ses pseudo-ravisseurs ont été interpellés par la police républicaine.