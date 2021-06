Le film biographique ou « biopic » en anglais, est un exercice cinématographique qui veut réaliser sur un personnage célèbre ou fameux, un film pour soit relater ses faits exceptionnels ou raconter l’histoire de sa vie. Dans tous les cas, c’est le genre d’exercice qui plait généralement bien aux célébrités et encore plus aux artistes, cela leur faisant une publicité remarquable. Cependant, il peut arriver que pour une raison ou une autre le film ne soit pas accepté par le sujet même de la trame, surtout s’il est encore vivant. Et, le Duc de Boulogne, a fait savoir à la chaîne française BMTV qu’il n’a certainement pas apprécié « Booba, enquête sur un bad Boy ».

« Merci de le laisser à la déchèterie, merci »

« Booba, enquête sur un bad Boy », est le film documentaire que la chaîne française BFMTV a réalisé sur le rappeur français. « “Booba, enquête sur un bad boy”, un long format exceptionnel à voir le 5 juillet à 21h sur @BFMTV et dès maintenant sur RMC BFM play » a publiée samedi la chaîne sur sa page Facebook. Un message suivi d’une courte vidéo où la chaîne elle-même reprenait un message de Booba à propos du documentaire : « Ya un journaliste poubellier de chez BFMTV, qui cherche à faire un biopic du Duc, tout seul dans son coin et qui contacte la terre entière ! Mercie de la laisser à déchèterie merci ».

Des propos que le commentateur, avaient qualifié dans le spot sur la page Facebook de « message plein de bienveillance à notre égard ». Pour les journalistes, par ce message sur Instagram, B2O, avait montré son « sens de la formule affuté, et une volonté farouche de verrouiller sa communication ». De fait sur son compte Instagram, le ‘’Duc de Boulogne’’ avait expliqué son mécontentement de voir la chaine, aller de l’avait et publier leur documentaire sans son avis.

Le rappeur et entrepreneur tenant à avoir un droit de regard, voir un contrôle sur les informations sur lui qui devraient être rendues publiques. Mais la rédaction de la BFMTV en avait décidé autrement et Booba n’était pas content et le rappeur de s’exclamer sur le réseau sociale : « BFMTV, bande de grands forceurs que vous êtes, vous m’obligez à faire mon biopic ! » « Booba, enquête sur un bad Boy » devrait être diffusé sur la chaîne dès le 05 juillet prochain.