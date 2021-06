Une initiative des généraux américains qui aurait pu coûter la vie à plusieurs milliers de personnes en Chine il y plus de 60 ans a été rendue publique par un ancien fonctionnaire américain du nom de Daniel Ellsberg. Ce lanceur d’alerte très réputé dans son domaine fait savoir que de hauts gradés de l’armée américaine ont pensé à une attaque nucléaire contre des villes chinoises en 1958.

Des documents gardés secrets…

Les documents qui ont été gardés loin du public durant toutes ces années à cause de leur caractère sensibles ont été publiés par Daniel Ellsberg avec le risque d’être poursuivi par l’administration américaine. Ils rapportent qu’au cours de la guerre du détroit de Taïwan en 1958, certains membres du Pentagone estimaient qu’il était impossible de défendre les îlots de Quemoy et de Matsu, situés à quelques kilomètres des côtes chinoises avec des armes conventionnelles.

«L’ensemble de l’establishment militaire supposait de plus en plus qu’on utiliserait les armes nucléaires en cas d’hostilités», pouvait-on lire dans le document publié par ce célèbre lanceur d’alerte. Les hauts gradés américains indiquaient en effet que «des armes atomiques seraient employées par les États-Unis et probablement par l’ennemi».

Publiés dans un contexte particulier

Le lanceur d’alerte publie ces documents en cette période sensible où la tension entre les Etats-Unis et la Chine ne cesse de monter. La situation semble presque identique au conflit de 1958. L’objectif est ainsi de montrer au monde entier qu’un conflit avait déjà opposé les deux nations au point où il a failli dégénérer.