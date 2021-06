Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 02 juin 2021, la traditionnelle réunion hebdomadaire du conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises dont notamment la nomination des Préfets des départements du Mono, des Collines et du Littoral. Patrice Talon a confié les rênes du Littoral à son ancien ministre de la communication, fraîchement débarqué du gouvernement, l’avocat Alain Orounla.

Plus de Préfet intérimaire dans le département du Littoral. Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a nommé ce mercredi en conseil des ministres, l’ancien ministre de la communication et de la poste, Alain Sourou Orounla. Il remplace ainsi Jean-Claude Codjia qui assurait l’intérim et qui devra désormais s’occuper du département de l’Atlantique.

Le conseil des ministres a par ailleurs nommé deux autres préfets à savoir celui du département des Collines confié au docteur Saliou Oboudou, conseiller technique juridique du ministre du tourisme avant sa nomination et le département du Mono au jeune Bienvenu Dêdêgnon Milohin, précédemment directeur adjoint de la programmation et de la prospective au ministère des sports, cadre du parti Moele-Bénin.