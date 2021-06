Après le début de la crise sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19), plusieurs vaccins ont été mis au point par des scientifiques pour faire face à la maladie. Cependant, certains d’entre ces derniers se sont fait remarquer de par leurs effets secondaires très nuisibles. C’est le cas du vaccin d’AstraZenca qui avait entraîné plusieurs cas de thromboses, dont certains mortels.

27 cas après la première dose

Outre le produit d’AstraZeneca, un autre vaccin semble être pointé du doigt dans des cas de myocardites. Il s’agit en effet, du vaccin du laboratoire américain Pfizer. Entre le mois de décembre 2020 et mai 2021, un total de 275 cas de myocardite a été recensé en Israël. D’après les statistiques, 148 cas ont été recensés dans le mois qui a suivi la vaccination. Ce chiffre est subdivisé en deux à savoir : 27 cas après la première dose et 121 suite à la seconde dose. Par ailleurs, cette maladie au cœur s’est majoritairement manifestée dans une tranche d’âge jeune située entre 16 et 19 ans, dans le pays.

La situation amène donc les autorités sanitaires israéliennes à rester prudentes sur le lien entre le vaccin Pfizer et les cas de myocardite. Suite à ces inquiétudes, le laboratoire Pfizer a réagi par un communiqué en indiquant qu’il n’y a pas de lien entre son vaccin et les cas de myocardites. Elle n’a pas manqué de rappeler que la balance bénéfice-risque du vaccin demeure faible.