En Europe, l’hiver et les températures plus basses venaient avec leur lot de rhumes et de grippes. Seulement ces dernières années, les cas de grippes avaient connu une baisse drastique due surtout, selon les experts, aux confinements et autres mesures de restrictions qui ont prévalues à travers toute l’Europe. Mais ces mesures commençaient un peu partout à être levées, à mesure qu’avançaient les campagnes de vaccinations contre le covid-19. Cependant, la grippe reléguée au second plan pourrait faire plus de victime cet hiver, puisque les populations n’avaient pu développer de résistances naturelles et n’avaient pas été vaccinées.

Un problème plus grand que le Covid-19

Selon les statistiques officielles « en France, la grippe a fait plus de 65 000 décès entre 2012 et 2020 ». Au Royaume Uni notamment la grippe tue environ « 17 000 personnes chaque année ». Véritable problème de santé publique même si saisonnier, la grippe a pratiquement été oubliée ces dernières années. La pandémie de COVID-19 a affecté les comportements de recours aux soins, la prestation des soins de santé, les pratiques et capacités de test dans les pays et territoires l’Union européenne, ce qui selon les experts « a eu un impact négatif sur la collecte de données épidémiologiques et virologiques sur la grippe à partir de mars 2020 ».

Du coup selon le chercheur britannique, Anthony Harnden, vice-président du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation au Royaume Uni, « la grippe pourrait être un plus gros problème que Covid-19 cet hiver ». Le fait est que selon le scientifique la « très très faible prévalence de grippe au cours des dernières années, voir pratiquement nulle pendant le verrouillage » avait considérablement réduit l’immunité dans la population.

Le professeur Harnden a fait ses commentaires sur les médias nationaux alors que les autorités sanitaires réfléchissaient à faisabilité de l’administration du vaccin contre la grippe en même temps que les vaccins contre le coronavirus. Un défi, pas uniquement scientifique, mais également logistique. Puisque toutes les ressources humaines étaient déjà occupées à faire mener à bien une campagne contre le covid-19. Une campagne devenue course contre la montre alors que les variants gagnaient du champ.