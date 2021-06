Cuba vient de réaliser une prouesse en matière de lutte contre le nouveau coronavirus. En effet, son candidat-vaccin Abdala montre une efficacité de 92,28% contre la covid-19. C’est le groupe pharmaceutique cubain BioCubaFarma l’ayant mis au point, qui a donné la nouvelle sur son compte Twitter, hier lundi 21 juin 2021.

Le deuxième candidat-vaccin à être développé et conçu en Amérique latine

« Abdala, candidat-vaccin de Cuba du CIGB, montre une efficacité de 92,28 % au bout de trois doses » a-t-il fait savoir. Par ailleurs, le chef de l’Etat cubain Miguel Diaz-Canel a fait part de sa satisfaction sur le réseau de l’oiseau bleu. « Frappés par deux pandémies (le Covid et le blocus), nos scientifiques de l’institut Finlay et du CIGB ont surmonté tous les obstacles et nous ont donné deux vaccins très efficaces : Soberana 2 et Abdala » a-t-il laissé voir. Notons qu’Abdala est le deuxième candidat-vaccin, après Soberana 2 à être développé et conçu en Amérique latine. Concernant ce dernier, son taux d’efficacité avait été annoncé le samedi 19 juin dernier.

Un résultat « réconfortant »

D’après l’institut Finlay de vaccination, le taux d’efficacité de Soberana 2 est de 62%, après injection de trois doses. Lors d’une interview accordée à la presse cubaine, le directeur de l’institut, Vicente Verez avait estimé qu’il s’agit d’un résultat « réconfortant », puisque le candidat-vaccin prend aussi en compte les variants qui ont été détectés dans le pays. En outre, Soberana 2 et Abdala, devront maintenant recevoir l’autorisation dans quelques temps.

#Abdala candidato vacunal del @CIGBCuba, muestra una eficacia del 92, 28 %, en su esquema de 3 dosis. #CubaEsCiencia pic.twitter.com/pLxPYthz3X — BioCubaFarma (@BioCubaFarma) June 21, 2021