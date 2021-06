La vaccination contre le coronavirus (covid-19) a eu des effets secondaires sur de jeunes patients. Ainsi, des cas de myocardite avaient été signalés dans plusieurs pays, après l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca. En Israël, le ministère de la santé avait évoqué « un possible lien » entre des cas de myocardite et le vaccin Pfizer.

Les cas de péricardites seront aussi examinés

Suite à ces cas qui sont pourtant rares, des experts américains ont décidé de se pencher sur la question, en examinant près de 300 cas d’inflammations cardiaques ayant eu lieu après la vaccination contre la covid-19. La réunion des experts doit avoir lieu ce mercredi 23 juin 2021. Par ailleurs, elle est convoquée par les centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC), pour examiner également les cas de péricardites, une inflammation de la membrane qui entoure le cœur. La réunion devait avoir lieu le vendredi 18 juin dernier, mais a été reportée à cause d’une journée déclarée fériée par l’administration Biden.

Selon les explications de Rochelle Walensky, directrice des CDC, « les CDC présenteront le détail de plus de 300 cas confirmés de myocardites et péricardites communiqués aux CDC et à la FDA, parmi les plus de 20 millions d’adolescents et de jeunes adultes vaccinés aux États-Unis ». Le jeudi 17 juin 2021, elle s’était voulue rassurante en faisant savoir que la plupart de ces cas a été résolue « grâce à du repos et des soins ».