Après les élections présidentielles du 11 avril 2021, l’heure est à la recherche de solutions pour sortir de la crise politique née de ce scrutin. Les anciens syndicalistes font des propositions. Interrogé par le journal Fraternité, Paul Essè Iko, l’ancien Secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin pense que le dégel de la crise dépend de Patrice Talon. « La paix est beaucoup plus du ressort de celui qui détient le pouvoir d’Etat. C’est l’Etat qui a les armes. C’est l’Etat qui a les moyens de répression…Je pense que le pouvoir doit mettre la balle à terre » a déclaré l’ancien syndicaliste. Il prône pour cela le dialogue.

Il faut que Talon “puisse voir si un tel geste noble ne va pas apporter plus de paix“

Pour lui, chacun doit avoir le droit à la parole et dire ce qu’il pense pour que la démocratie règne parce que la « crise politique que nous traversons est une crise de démocratie ». Paul Essè Iko réclamera ensuite la fin des répressions et le triomphe de la démocratie. De son côté, Pascal Todjinou invite Patrice Talon à agir pour la paix. « Il faut que le chef de l’Etat puisse voir si un tel geste noble ne va pas apporter plus de paix dans le pays » a-t-il déclaré.

L’ancien Secrétaire général de la Confédération général des travailleurs du Bénin pense également que les personnes emprisonnées doivent « savoir qu’il y a quelque chose qui ne va pas entre eux et les normes ». Si une loi est votée et que la loi demande de faire une chose, il faut le faire. Il ne faut pas vouloir forcer quelque chose, conseille l’ancien syndicaliste.

“Je ne sais pas ce qu’on leur reproche…”

L’homme dit regretter l’arrestation de Joël Aivo et Reckya Madougou, deux personnalités avec qui il a travaillé dans le cadre de la société civile. « Je ne sais pas ce qu’on leur reproche, mais si c’est ce qu’on entend qu’on leur reproche, moi je ne suis pas dedans. Mais si c’est politique, je souhaite que la justice travaille et voit clair dans ce qui se passe » a-t-il déclaré. Kassa Mampo, l’actuel secrétaire général de la Cstb réclame quant à lui, la libération des détenus politiques comme Laurent Mètongnon, Reckya Madougou et autres.

« Il faut permettre que les Béninois reviennent dans leur pays pour participer à sa construction… Je fais partie de ceux qui se sont battus pour la démocratie au Bénin. Nous nous sommes battus. C’est un combat grâce auquel l’actuel Président a pu revenir au Bénin » a-t-il déclaré, invitant le pouvoir en place à écouter les autres. « On doit accepter la contradiction pour que le pays marche », croit savoir le Sg de la Cstb.