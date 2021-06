Un policier britannique,Benjamin Monk a été condamné à huit ans de prison pour l’homicide involontaire de l’ancien footballeur Dalian Atkinson. Il a été condamné après avoir été reconnu coupable par un jury la semaine dernière.Monk, de la police de West Mercia, avait pressé le pistolet électrique contre le joueur pendant 33 secondes, soit plus de six fois plus longtemps que le cycle normal, avant de lui donner au moins deux coups de pied à la tête lors d’un affrontement en août 2016. Monk a été reconnu coupable d’homicide involontaire après que les jurés eurent entendu qu’il avait laissé des empreintes de lacet sur le front d’Atkinson.

Agé de 43 ans, l’officier de police a affirmé avoir agi en légitime défense alors que des policiers tentaient de maîtriser l’ancienne star d’Aston Villa, 48 ans, lors d’une altercation. La police avait été appelée au domicile d’Atkinson à Telford, dans le centre de l’Angleterre, après que des voisins eurent signalé des troubles. Monk a déclaré au tribunal qu’il avait eu peur pour sa vie après qu’Atkinson, qui semblait avoir une crise de santé mentale, ait proféré des menaces et brisé une vitre de porte. Atkinson est décédé à l’hôpital environ une heure après l’incident.

Une condamnation historique

Il est extrêmement rare que la police britannique soit reconnue coupable d’homicide involontaire ou de meurtre pour des décès en détention ou lors de contacts avec le public. La condamnation de Monk serait la première fois dans l’histoire de la justice pénale britannique moderne qu’un officier de police britannique ait été reconnu coupable d’homicide involontaire sur un homme noir, selon Inquest, une organisation caritative qui soutient les personnes endeuillées dans les cas de décès impliquant l’État.