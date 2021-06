C’est une scène peu commune qui s’est produite sur un vol américain de ligne intérieure. En effet, un passager dans un avion de la compagnie aérienne DeltaAir, qui devait assurer la liaison entre Nashville et Los Angeles, a essayé d’arrêter l’appareil. Selon des témoins de la scène, il avait tenté d’entrer par force dans la cabine des pilotes.

La situation a contraint l’avion à atterrir en urgence

La vidéo qui a été filmée hier vendredi 04 juin 2021, montre le passager mis en cause crier plusieurs fois : « arrêtez cet avion! ». Il a cependant été arrêté par certains membres d’équipage et un autre passager. La situation a contraint l’avion à atterrir en urgence dans la ville d’Albuquerque dans l’Etat du Nouveau-Mexique. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CNN, un témoin de la scène a fait savoir que : l’homme « apparemment sans que quiconque le provoque, s’est soudain levé, s’est précipité vers la cabine de pilotage et a commencé à cogner la porte ».

Sur Twitter, le bureau fédéral d’investigation (FBI) d’Albuquerque a confirmé que l’incident avait bel et bien eu lieu et qu’il était intervenu. Par la suite, l’homme a été sorti de l’appareil pieds et mains liés. La compagnie Delta a signalé que l’avion a par la suite atterri sans problème. « L’avion a atterri sans incident et le passager a été sorti de l’appareil par les forces de l’ordre » a-t-elle déclaré.