Il y a quelques jours, un rapport citant des données des services fiscaux américains révélait que la plupart des plus grosses fortunes du pays ne payaient que très peu ou pas d’impôts. Elon Musk patron de Tesla a été également cité. Cependant, ce Lundi sans savoir si la déclaration avait un lien avec le rapport, le patron de Tesla annonçait avoir mis en vente la seule demeure qui lui restait, une maison en Californie à San Francisco. Mais à la suite du tweet, Elon Musk avait révélé être désormais « moins lourd » pour mieux se consacrer à « rendre la vie multi planétaire avec SpaceX »

Elon vend, mais ne brade pas…

Il y a une semaine, un rapport a révélé en substance qu’en 2007, Jeff Bezos, alors multimilliardaire et aujourd’hui l’homme le plus riche du monde, n’a pas payé un centime d’impôt fédéral sur le revenu. Un ”exploit” réitéré en 2011. De même, le fondateur de Tesla, Elon Musk, la deuxième personne la plus riche du monde, n’a pas en 2018, non plus payé d’impôt fédéral sur le revenu.

Une révélation qui semble avoir touché le patron de Tesla, puisque celui qui à maintes reprises avait dit son intention de vendre ses maisons et la plupart de ses biens afin d’émousser les critiques sur sa richesse ; mettait sa dernière propriété sur le marché. « J’ai décidé de vendre ma dernière maison restante. Elle a juste besoin d’aller dans une famille nombreuse qui y habitera. C’est un endroit spécial » publiait le milliardaire ce lundi sur twitter.

La maison selon la presse américaine, est un manoir de plus d’une dizaine de pièces s’étendant sur 1500 m2 sis dans une banlieue chic de Hillsborough dans le Comté de San Mateo, dans la baie de San Francisco. Une demeure d’une valeur de 37 millions de dollars. Bien entendu, la demeure coûte aujourd’hui bien plus chère que lorsque M. Musk l’avait acquise en 2017, une différence de 14 millions de dollars.

Musk focalisé sur Mars

Mais au-delà de l’aspect commercial, cette vente représente pour le patron de SpaceX, une opportunité de se délester de biens qui ne faisaient que « l’alourdir » afin de mieux se consacrer aux projets qui lui tiennent vraiment à cœur. À un internaute qui lui demandait « avez-vous vendu principalement tout ce que vous avez mentionné pour alléger votre vie et vous concentrer sur Mars ? », Elon Musk a répondu que sa principale préoccupation était désormais de « travailler sur l’énergie durable pour la Terre avec Tesla et protéger l’avenir de la conscience en rendant la vie multi planétaire avec SpaceX ».