Ce jeudi 3 juin, les services de renseignements russes et biélorusses ont annoncé vouloir renforcer leur coopération, afin de répondre à l’agressivité des nations occidentales, notamment après que le régime Loukachenko ait détourné un avion civil afin d’arrêter un jeune opposant de 26 ans. Un nouveau signe de rapprochement également, entre Minsk et Moscou.

Dans les faits, ce sont Ivan Tertel et Sergueï Narychkine, respectivement chefs des services de sécurité biélorusses (KGB) et grand patron du renseignement extérieur russe (SVR) qui ont annoncé la nouvelle. Les deux ont confirmé qu’un accord venait d’être trouvé, afin de répondre aux actions et aux menaces des États-Unis mais également des pays occidentaux. Selon eux, ce bloc s’efforce de déstabiliser les régimes en place.

Minsk et Moscou s’unissent contre les occidentaux

En Biélorussie, la situation est considérée comme tendue. En effet, depuis sa réélection, le président Alexandre Loukachenko fait face à une crise sans précédent, de plus en plus de personnes réclamant son départ. Plusieurs sanctions ont été prises, notamment par les gouvernements américains et européens, afin de forcer la main au président biélorusse qui, lui, se rapproche de Moscou, bien que les deux nations aient longtemps entretenu des relations compliquées.

La Russie de Poutine garde la main

Il y a quelques jours, les deux dirigeants se sont rencontrés du côté de Sotchi, afin d’évoquer de nouvelles perspectives, notamment en matière de coopération économique. Dépendante de Moscou, la Biélorussie ne peut effectivement plus se reposer sur l’Union européenne. La Russie se trouve donc en position de force.