Le joueur danois Christian Eriksen, avait subi un arrêt cardiaque le week-end dernier au cours du match de son équipe nationale contre la Finlande en phase de groupes de l’Euro 2020. Il s’était réveillé quelques minutes après à l’hôpital et le match qui avait été suspendu a repris avec la défaite de son équipe. Ce jeudi, le bureau de presse de l’équipe nationale danoise a annoncé qu’il subira une intervention chirurgicale pour l’installation d’un défibrillateur cardiaque implantable (DCI).

Pour rappel, Eriksen s’était effondré sur le terrain dans les dernières minutes de la première mi-temps. Il a reçu des soins d’urgence sur le terrain pendant 15 minutes, puis a été précipité hors du terrain par des médecins le transportant sur une civière. « Après que Christian ait subi différents examens cardiaques, il a été décidé qu’il devrait avoir un DAI » a indiqué le médecin-chef de l’équipe nationale danoise, Morten Boesen, cité jeudi par Skysports.com. « Cet appareil est nécessaire après une crise cardiaque due à des troubles du rythme », a poursuivi Boesen.

La paix et l’intimité pour sa famille

« Christian a accepté la solution, et le plan a été confirmé par des spécialistes nationaux et internationaux qui recommandent tous le même traitement » a indiqué le médecin. Boesen a encouragé tout le monde à donner au joueur et sa famille « la paix et l’intimité la prochaine fois ». Le milieu de terrain danois de 29 ans joue pour le club italien Inter Milan, remportant le titre de Serie A avec le club en 2021. Eriksen a également joué auparavant pour le club anglais Tottenham FC et le club néerlandais Ajax.