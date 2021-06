Sale temps pour Olivier Verdon. Après la défaite du Bénin à Conakry contre la Sierra Leone, le défenseur international béninois doit encore faire face à une plainte déposée contre lui par son ex-compagne Emma Zouggari. Celle-ci l’accuse de « violences volontaires», de « séquestration » et de « menaces de mort ». L’étudiante de Metz a partagé la vie du joueur béninois de septembre à novembre 2020. Les faits dont elle accuse Olivier Verdon sont suffisamment graves et se seraient déroulés dans la nuit du 14 au 15 novembre 2020 à Razgrad en Bulgarie, pays dans lequel joue l’international béninois.

Dans une vidéo publiée sur le site Le Républicain Lorrain, Emma Zouggari est revenue en détails sur ce qui lui est arrivé cette nuit-là. Selon sa version des faits elle a séjourné dans l’appartement d’Olivier Verdon en Bulgarie du 11 au 15 novembre 2020. Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2020,alors qu’elle était dans une pièce de l’appartement du joueur, celui-ci l’a entendu échanger avec un homme par message vocal. Il lui demande qui s’était mais suite au refus de celle-ci de décliner l’identité de son correspondant, il s’énerve, l’enferme dans sa chambre et lui demande d’ouvrir son téléphone.

Il aurait menacé de la tuer

Celle-ci s’oppose à cette injonction. Il la violente alors pendant 4 heures mais sans avoir gain de cause puisque Emma n’ouvrait pas son téléphone. Quand il a finalement compris de celle-ci ne se plierait pas à ses injonctions, il serait sorti de la chambre, l’informant qu’il allait chercher un 9 mm pour la tuer. Un peu plus tard, son cousin est passé le voir et il lui aurait même dit de violer l’étudiante de Metz parce qu’elle était une « salope ».

Le cousin ne fit rien. Emma profite d’un moment d’inattention du joueur pour sauter par la fenêtre afin de lui échapper. C’est du moins ce qu’elle raconte dans la vidéo publiée sur le site du Républicain Lorrain. De retour en France, Olivier Verdon n’a cessé de demander d’après elle, l’enjoignant de ne pas ébruiter ce qui s’était passé en Bulgarie. Emma Zouggari a finalement décidé de porter plainte contre l’international béninois après de long mois d’hésitation..