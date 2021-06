« Les fonctionnaires ne sont pas les seuls enfants de la République ». Cette phrase prononcée par Wilfried Léandre Houngbédji récemment dans la presse locale, vient doucher les espoirs des syndicalistes d’obtenir une augmentation du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig). En effet, les organisations syndicales du pays demandaient une revalorisation de ce Smig, surtout après la flambée des prix des produits de première nécessité. C’est désormais clair dans leur tête. Ce n’est pas une préoccupation gouvernementale.

« L’option prise par le président Patrice Talon et son gouvernement, c’est de faire en sorte de satisfaire le grand nombre…J’ai été heureux d’observer que les partenaires sociaux eux-mêmes sont conscients de cette réalité et n’attendent pas dans l’immédiat que le gouvernement procède à une augmentation des salaires des travailleurs de l’Etat » a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji. Pour lui, l’Etat est plus préoccupé par l’accès de l’éducation à tous les enfants du Bénin parce que des salles de classe manquent d’enseignants. Ce qui fait que nos enfants peuvent passer toute une journée, toute une semaine sans rencontrer un instituteur ou un professeur.

Faut-il laisser certains de leurs compatriotes sans eau et électricité pendant « 10, 15, 20 ans » encore?

Au lieu d’augmenter le salaire des enseignants qui travaillent déjà pour l’Etat, le gouvernement préfère « prendre les ressources additionnelles qui se dégagent pour recruter de nouveaux enseignants et permettre à tous les enfants du Bénin, quels que soient leurs lieux de résidence, d’avoir un enseignant » a fait savoir le secrétaire adjoint du gouvernement. En somme, l’exécutif se concentre sur les conditions générales de développement et ne cède pas aux sirènes des personnes dont la rhétorique est d’augmenter les salaires et de laisser certains de leurs compatriotes sans eau et électricité pendant « 10, 15, 20 ans » encore.

“Ils ne sont pas les seuls enfants de la République“

Pour le porte-parole du gouvernement, il faudra satisfaire ces préalables de développement avant de penser à augmenter « la rémunération de tel » avec les ressources qui naîtront ensuite. Il est persuadé que les travailleurs et fonctionnaires de l’Etat comprennent la logique du gouvernement même s’ils plaident pour que, à l’occasion, il y ait un relèvement du salaire quand ce sera possible. « Ils comprennent dans l’immédiat qu’ils ne sont pas les seuls enfants de la République et que tous les autres béninois ont également le droit d’avoir le minimum pour vivre » a-t-il conclu.