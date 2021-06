Au cours d’une visite à l’équipe de France avant l’Euro 2020 dans sa base de Clairefontaine, le président Emmanuel Macron s’est entretenu avec un certain nombre de joueurs dont le jeune âgé de 22 ans, Kylian Mbappé. Le président a dit qu’il espère que Mbappé séjournera au PSG contrairement à la fausse rumeur rependue par les YouTubeurs Mcfly et Carlito sur son transfert à Marseille.

Après avoir remercié le jeune attaquant pour avoir contribué à inciter les Français à se faire vacciner contre le Covid-19, Emmanuel Macron a plaisanté en demandant pardon à Mbappé pour son transfert. « Bon, et pardon pour le transfert », a lancé Macron à l’endroit de Mbappé avec un petit sourire et ce dernier de répondre aussi à son tour par un sourire : « Non, ça va, ça passe ».

“Impossible d’aller à Marseille”

« Vous avez bien défendu les couleurs, donc c’est passé avec tout le monde » a conclu Macron au cours de la discussion de quelques secondes avec le joueur. En effet, après que la rumeur du transfert s’est rependue, le locataire de l’Elysée, un fan du football, avait joint Mbappé au téléphone pour en savoir plus sur l’affaire. Mais le joueur avait rassuré le président : « Impossible d’aller à Marseille, ce n’est pas dans notre ADN ça », avait-il répondu.

“Je ne mettrais jamais la pression sur un joueur”

Au micro de BFM le président a exhorté l’attaquant à rester au Paris Saint Germain et à rester dans le championnat national français. « C’est important qu’il reste au PSG, à la fois pour le club et pour le championnat de France. Mais après tout ça, je ne mettrais jamais la pression sur un joueur », a déclaré Macron.