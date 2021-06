Après les accusations de Londres portées contre Moscou dans l’incident du mercredi dernier, les Pays-Bas ont également accusé ce mardi des avions de combat russes. Ils accusent les avions russes d’avoir eu un comportement « dangereux » en mer Noire la semaine dernière à l’égard d’un navire de guerre néerlandais, la frégate HNLMS Evertsen. Le navire fait partie du groupe aéronaval du destroyer britannique HMS Defender. Le ministère de la Défense des Pays-Bas a accusé les combattants russes de voler dangereusement près de la frégate, créant une situation dangereuse.

Selon le ministère néerlandais de la Défense, l’incident « s’est produit jeudi dernier, lorsque le navire de guerre est resté au sud-est de la Crimée ». « Les avions ont harcelé à plusieurs reprises l’Evertsen entre 15h30 et 20h30 heure locale », a affirmé le haut responsable néerlandais. « Ils ont volé dangereusement près et à basse altitude [au-dessus de la frégate], effectuant des attaques de feinte. Les combattants étaient armés de bombes et de missiles air-sol destinés à frapper des cibles depuis les airs », a déclaré le ministère de la Défense. En plus de cela, la frégate a subi des perturbations de son équipement électronique après le survol, a-t-il ajouté.

“Il n’y avait aucune raison pour ces actions agressives”

La partie néerlandaise affirme que la Russie a violé le droit à la livraison gratuite par ses actions, ainsi que des accords bilatéraux, y compris l’accord sur la prévention des incidents en mer qui vise à exclure les situations maritimes dangereuses. « L’Evertsen a navigué en haute mer dans les eaux internationales », a déclaré le capitaine de vaisseau George Pastoor. « Il n’y avait aucune raison pour ces actions agressives. Malgré cela, les attaques simulées ont continué pendant plusieurs heures. C’était un comportement irresponsable et dangereux en mer », a-t-il affirmé. Le dernier incident en mer Noire date de la veille de celui déploré par les Pays-Bas et impliquant le destroyer britannique HMS Defender.