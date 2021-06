Le Gabon, prochain pays exportateur de produits sanitaires et médicaments ? En effet, la toute première usine de fabrication de médicaments du Gabon vient d’ouvrir ses portes du côté de la zone économique spéciale de Nkok. Une usine qui devrait permettre aux gabonais mais également au continent africain tout entier de bénéficier d’un flux continu de médicaments essentiels.

Une grande nouvelle puisque, à ce jour, l’Afrique importe essentiellement ses médicaments depuis l’Inde et la Chine. Ce nouveau site devrait permettre de restreindre cette dépendance et surtout, permettre à l’Afrique d’entamer une révolution sanitaire. Aujourd’hui, l’usine permet de créer une bonne trentaine de médicaments génériques à des prix plus abordables, de l’ordre de 30 à 40%.

Le Gabon exportera des médicaments en Afrique

Les matières premières, elles, sont principalement importées d’Europe. Plus tard, des experts venus d’Inde viendront pour une période de deux ans environ, afin d’assurer un transfert de compétences et des connaissances. Pour le moment, l’usine doit donc se contenter de produire des médicaments « classiques ».

Une révolution sanitaire pour le continent

En effet, à ce jour, celle-ci produit du Sanzithro (Azithromycine), du Sacetam (Paracétamol) du laprofen (Ibuprofen). À cela, s’ajoutent environ 1 million de comprimés, près de 150.000 flacons de sirop ainsi que ces centaines de milliers de capsules et gélules. Une véritable révolution donc, qui ne fait que commencer.