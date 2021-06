La Zambie et le Bénin ont profité de la fenêtre FIFA de ce mois de juin pour croiser les crampons. La rencontre s’est déroulée dans l’après-midi de ce mardi 8 juin au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, entièrement rénové. Ce sont les poulains de Michel Dussuyer qui ont été très entreprenants dès l’entame du match. A la 13 ème minute de jeu, Jodel Dossou à droite, adresse une passe à Cèbio Soukou dans l’axe, à l’entrée de la surface de réparation.

Le joueur qui évolue actuellement en Allemagne fixe son vis-à-vis puis croise sa frappe qui va mourir au fond des filets zambiens. 1-0, le score sentait bon pour les écureuils du Bénin qui ont tôt fait de se relâcher. A la 17ème minute de jeu, ils sont punis par le but égalisateur zambien. Les visiteurs reprennent donc du poil de la bête et vont même corser l’addition en fin de première mi-temps.

500 supporters présents au stade

Dominica Chanda, remise un corner tirer au second poteau sur Miwapé Tandi qui ne se fait pas prier pour catapulter la balle dans les buts gardés par Saturnin Allagbé qui n’était clairement pas dans sa forme habituelle ce soir. Après ce deuxième but intervenu à la 45e minute de jeu, il a fallu attendre la 78ème pour voir un corner de Cébio Soukou être dévié de la tête par Steve Mounié sur Marcellin Koukpo. Ce dernier tire au but mais sa frappe est repoussée par le gardien zambien.

Le ballon échoue dans les pieds de Yohan Roche, qui n’avait plus qu’à le pousser au fond des filets. 2-2, le Bénin égalise au grand bonheur des 500 supporters présents au Stade cet après-midi. Ce score est celui du match joué par les écureuils sur cette même équipe de la Zambie en novembre 2019. C’était au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.