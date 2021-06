Récemment sur Change.org est une plateforme de pétitions en ligne, une participation a été lancé pour militer pour que « l’enseignement médical soit représentatif de la société dans laquelle nous vivons ». En l’occurrence, que les particularités des « Noirs, asiatiques et autres minorités ethniques » en Occident, soient pris en compte dans la pose du diagnostic par les médecins et que ces particularités soient enseignées dans les écoles de médecine. Une approche qu’a complètement intégré, Malone Mukwende, un étudiant d’origine zimbabwéenne en année de médecine dans une institution de de la capitale britannique. Ce Mercredi, le jeune étudiant était interviewé par l’actrice hollywoodienne, Angelina Jolie.

« Parce que ça ne devrait pas se passer comme ça »

Angelina Jolie, actrice primée aux Oscars et envoyée spéciale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est également correspondante pour le TIME, un magazine d’information américain. Ce mercredi, la journaliste offrait une lucarne à Malone Mukwende, pour parler de son projet, ‘’Mind The gap’’ et de sa portée. Malone Mukwende, étudiant à la faculté de médecine de l’Université St George’s de Londres, a remarqué un manque d’enseignement sur la façon dont certaines symptômes se manifestent sur les peaux plus foncées. Il a réfléchi à la manière de résoudre le problème et coproduit maintenant un manuel pour traiter de la question : « Mind The gap »

Selon, l’étudiant de 21 ans, il y a une langue et une culture qui existent dans la profession médicale. Une culture qui veut que la quasi-totalité des connaissances empiriques fournies dans les manuels n’aient pour seule base, que la population occidentale. Cependant, « les symptômes médicaux peuvent se présenter très différemment sur la peau noire et brune, entraînant un diagnostic erroné, des souffrances et même la mort ». Alors « parce que ça ne devrait pas se passer comme ça », Malone Mukwende, a décidé avec l’appui et le concours d’un collège de professeurs, de prendre les choses à bras-le-corps.

Et Angelina Jolie de lui confier durant l’entrevue, qu’elle était bien placée pour témoigner de ce fait, étant elle-même mère de différentes origines. « J’ai des enfants d’horizons différents, et je sais que quand il y avait une éruption cutanée que tout le monde avait, elle avait l’air radicalement différente selon la couleur de leur peau. Mais chaque fois que je regardais les dossiers médicaux, le point de référence était toujours la peau blanche » a précisé l’actrice. Pour Mukwende, il y avait un vide à combler dans les enseignements et c’est ce qu’il tentait de faire avec ‘’Mind the gap’’, un livre compilation d’ « images et des descriptions de différentes conditions (symptômes) sur une peau plus foncée ».