La France a accepté de rendre au Bénin 26 œuvres d’art pillées pendant la période coloniale. Ces trésors royaux seront entreposés dans le futur musée de l’épopée des Amazones et des rois du Danxomé après un séjour temporaire au Fort portugais de Ouidah. Le projet de construction de ce musée et de la valorisation du site palatial d’Abomey a été lancé hier jeudi 03 juin 2021 par la signature de l’accord de financement entre les parties béninoise et française.

L’AFD va débloquer 22,95 milliards de Fcfa

Le ministre des finances Romuald Wadagni et son homologue de la culture Jean-Michel Abimbola représentaient le Bénin. Il y avait en face le Directeur général de l’AFD (l’Agence française de développement) et l’ambassadeur de France au Bénin Marc Vizy. L’hexagone via l’AFD, finance la réalisation du projet à hauteur de 22,95 milliards de francs Cfa (35 millions d’euros). Sa mise en œuvre est confiée à l’Agence nationale pour la promotion des patrimoines et du tourisme (Anpt).

Elle bénéficiera de l’appui technique du ministère français de la Culture et d’Expertise France. Le projet de création du musée de l’épopée des Amazones et des rois du Danxomè et de valorisation du site palatial d’Abomey va également permettre de réhabiliter quatre Palais royaux à Abomey. Le ministre Wadagni a invité les équipes béninoise et française à travailler avec célérité pour la réalisation du joyau.