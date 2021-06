La hausse du prix des denrées de première nécessité sur le marché fait couler beaucoup d’encre et de salive. Mercredi dernier, le gouvernement par le biais de son porte-parole justifiait cette situation par la rareté des pluies. « L’année dernière et cette année, las pluies se sont raréfiées. La pluviométrie a été en baisse dans la sous-région en général’ déclarait Léandre Houngbédji après le conseil des ministres.

Cette déclaration du porte-parole de l’exécutif a éveillé l’attention du Journal La Flamme. Dans sa parution du vendredi 11 juin, le média communiste estime que les dires de M Houngbédji prouvent que le gouvernement avait été alerté sur la rareté des pluies depuis l’année dernière. Malgré cela ,”il n’a rien prévu”. “Dans un pays où l’agriculture est encore pratiquement à l’état sauvage, sans système d’irrigation et de drainage, et donc entièrement dépendante de la nature, notre gouvernement ne prend aucune mesure en matière de stock de sécurité. Pire, il observe les bras croisés les pays voisins qui viennent s’approvisionner chez nous pour constituer des stocks de sécurité chez eux ! Et le comble, le gouvernement par la voix de son porte parole tente même de jeter le tort sur “certains producteurs qui se laissent appâtés par le gain proposé par les acheteurs étrangers'” critique le journal du PCB.

L’hebdomadaire en conclut qu’il s’agit d’une politique délibérée. “Talon a planifié l’insécurité alimentaire au Bénin” accuse le journal. Il en veut pour preuve, la dissolution de l’Office national d’Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA) et la liquidation des “autres structures de régulation étatique des prix dans le domaine agricole”. Ce qui peut permettre au niveau de l’Etat, de venir en aide aux populations a été liquidé, laissant les masses en proie à la désolation et à la famine, croit savoir le PCB.