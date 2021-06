Les vagues de démission continuent au sein de certains politiques soutenant les actions du pouvoir en place. Le parti Mouvement Engagé pour l’Emancipation des Elites (Moele-Bénin) n’échappe pas à la règle. C’est le professeur émérite Julien Gbaguidi, membre fondateur du parti qui a rendu sa démission au lendemain des sanctions prononcées contre deux membres influents de la formation politique.

L’Universitaire Julien Gbaguidi n’est plus membre du parti politique Moele-Bénin. Il a rendu sa démission et transmise la lettre en date du 17 juin 2021 au Président Jaques Ayadji. A en croire le démissionnaire, plusieurs raisons motivent son départ du parti. On retient que sa démission fait suite à la suspension de deux cadres du parti à savoir Edmond Ayindé et Céphise Béo Aguiar mais aussi et surtout pour manque de transparence dans la gestion des ressources financières et humaines du parti.

Julien Gbaguidi dans sa lettre de démission a déploré la gestion opaque et autoritaire à la tête du parti. Membre fondateur, Julien Gbaguidi était avant sa démission, directeur adjoint de l’école politique de Moele-Bénin et coordinateur de la commission éducation et porte-parole de Moele-Bénin.