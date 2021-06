Le président américain Joe Biden pendant de son séjour en terre anglaise a tenu à réitérer la ligne d’action de sa politique étrangère : se différencier de l’approche isolationniste de Donald Trump qui a irrité et frustré bien des partenaires et des alliés des États-Unis pendant quatre années. En Cornouailles, Joe Biden a dit vouloir « clairement indiquer que les USA sont de retour ». Pour Mike Pompeo les propos du président signifiaient surtout, qu’il avait l’intention de ramener les USA au temps où « l’Amérique était faible ».

« Le plus important n’est pas qu’ils aiment l’Amérique, mais qu’ils nous respectent »

Le président Joe Biden dans son discours aux militaires et à leurs familles à la base royale de Mildenhall a déclaré « nous nous engageons à diriger avec force, à défendre nos valeurs, à servir notre peuple », a déclaré Biden. Avant d’ajouter « l’Amérique est mieux placée pour faire progresser notre sécurité nationale et notre prospérité économique lorsque nous rassemblons des nations partageant les mêmes idées pour nous soutenir. À chaque étape du processus, nous allons indiquer clairement que les États-Unis sont de retour et que les démocraties du monde s’unissent pour relever les défis et les problèmes les plus difficiles qui comptent le plus pour notre avenir ».

Un discours tout de suite décortiqué ce dimanche par l’ancien secrétaire d’état Mike Pompeo, fer de lance de l’administration Trump. Au cours d’une entrevue sur une chaîne de télévision américaine, M. Pompeo a dit que :« quand j’entends l’administration (Biden ndlr) parler de ‘’faire revenir les USA’’, elle parle de ce que le président Obama a fait pendant huit ans où l’Amérique était faible ».

Il ajoutait aussitôt que « Nous aurions peut-être été appréciés, (…) tout le monde aime le président Biden. Ce qui est important, ce n’est pas qu’ils aiment l’Amérique, mais qu’ils nous respectent, que nous obtenons de bons résultats pour le peuple américain ». Un discours qui entrait dans la droite ligne du « America Great Again » de Donald Trump et pour Mike Pompeo ce qui est le plus important, c’est de se « concentrer sur les choses qui comptent le plus pour l’Amérique ».