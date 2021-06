Au cours d’un discours télévisé, le président chinois Xi Jinping a exhorté les représentants du secteur scientifique et du secteur technologique, à se concentrer un peu plus sur les questions de l’autosuffisance. Une manière pour le leader communiste, de mettre la pression sur la société afin de permettre au pays de rapidement devenir autonome dans certains secteurs.

Selon Xi Jinping, le développement de la science et des technologies est une stratégie qui doit être et surtout, qui sera payante. En effet, ces secteurs sont un véritable soutien au bon développement de l’économie nationale puisqu’ils permettent de répondre à de nouveaux besoins que ce soit pour les industries ou pour les citoyens.

La Chine vers l’autosuffisance scientifique et technologique

Une sortie qui intervient dans un contexte particulier. En effet, il y a quelques jours, alors qu’il se trouvait face à l’Académie chinoise des sciences et l’Académie chinoise d’ingénierie, Xi Jinping a promis des investissements massifs dans ces secteurs afin de permettre au pays d’assurer son autosuffisance.

Pékin, face aux pressions du monde occidental

Le pays est effectivement sous pression internationale. Pour preuve, ses solutions 5G ne sont pas en odeur de sainteté et certains pays, comme les États-Unis, l’Australie, le Japon, la Suède et le Royaume-Uni, ont décidé de boycotter Huawei. De même, Washington interdit ses entreprises d’acheter et de vendre de la technologie à cette même société. Pour autant, Pékin envisage toujours de devenir l’un des leaders de l’innovation dans le monde, d’ici à 2035.