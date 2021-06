Lundi dans la soirée, les avocats Steven Greenberg et Michael Leonard, avocats de R. Kelly depuis plusieurs années, ont déposé des documents demandant à être autorisés à se retirer du dossier fédéral du chanteur. Les raisons évoquées étant des incompatibilités de vision et d’action, qui avaient évolué en de nombreuses disputes et autres tensions, avec les autres membres du collège juridique de la star. Le procès fédéral du chanteur, qui comprend des accusations de racket, d’exploitation sexuelle sur la personne d’une mineure, d’enlèvement, de travail forcé et de corruption, doit débuter le 9 août prochain.

Des départs qui pourraient compliquer les choses

R. Kelly est détenu au centre correctionnel métropolitain du centre-ville de Chicago depuis son arrestation en juillet 2019. Et Greenberg et Leonard sont les membres les plus éminents de l’équipe juridique de Kelly depuis que des allégations d’abus sexuels ont refait surface contre le chanteur la même année. Dans leur demande adressée à la juge de district américaine Ann Donnelly, les avocats expliquaient que « nos raisons de retrait sont pertinentes. (…) il est impossible, à notre avis, pour nous de pouvoir continuer à représenter correctement M. Kelly dans les circonstances actuelles ».

R. Kelly, 54 ans, est également représenté dans cette affaire par les avocats Douglas Anton du New Jersey, Thomas Farinella de New York et Nicole Becker du Michigan. Et selon Greenberg, les avocats Farinella et Becker cherchaient à jouer un rôle plus important dans le procès du chanteur. « En tant qu’avocats plaidant et dans l’intérêt du client, nous n’étions pas à l’aise sur le plan professionnel de permettre aux avocats qui n’ont jamais jugé des affaires pénales fédérales d’avoir des responsabilités importantes au cours du procès », ont déclaré les avocats démissionnaires dans un communiqué. Avant d’ajouter « Cette approche n’était pas du goût de tout le monde ».

Farinella et Becker eux avaient confié à la presse, que la requête n’était qu’un moyen pour Greenberg et Leonard de partir la tête haute, puisqu’en réalité ils avaient été remerciés par le chanteur. Le fait est que leur demande pourrait occasionner un nouveau report du procès, Kelly, étant derrière les barreaux depuis près de deux ans.