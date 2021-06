Un accident d’hélicoptère ce jeudi soir en Russie a fait trois morts dans le rang des membres de la Garde nationale russe a déclaré Rosgvardia. Les membres sont morts lorsque l’hélicoptère s’est écrasé lors d’un vol d’entraînement au sud de Saint-Pétersbourg. « On a reçu des informations sur le crash d’un hélicoptère Mi-8, les secouristes se sont rendus sur les lieux », a indiqué la branche locale du ministère des Situations d’urgence.

Pour le moment, la cause de l’accident près du hameau de Korpikyulia situé à 25 kilomètres de la ville, n’a pas encore été déterminée. D’après la garde nationale l’hélicoptère Mi-8 ne transportait pas d’armes au cours du vol. Un incendie s’est déclenché à bord de l’hélicoptère après l’accident. Distincte des forces armées relevant du ministère de la Défense, la garde nationale est la force militaire interne de la Russie.

Un autre crash il y a moins d’une semaine

Il y a moins d’une semaine, un avion transportant des parachutistes dans la région de Kemerovo en Russie s’était écrasé, tuant quatre personnes et blessant huit autres, d’après le département local du ministère des Urgences. « Un avion L-410 a décollé de l’aérodrome de Tanai et a ensuite chuté sur l’aile gauche », avait déclaré un porte-parole du ministère local des Urgences. « L’avion transportait 17 parachutistes. Quatre ont été tués et huit blessés ».