En 2020, le président Donald Trump a retiré les États-Unis du Traité Ciel ouvert de 1992. En mai dernier, le président russe Vladimir Poutine a soumis à la Douma, un projet de loi visant à retirer également la Russie du traité. Selon le projet de loi, le retrait des États-Unis de l’accord a causé « de graves dommages au respect du traité et à son rôle dans la promotion des mesures de confiance et le renforcement de la transparence ». Mais surtout, le retrait des USA est devenu « une menace pour la sécurité nationale de la Fédération de Russie est apparue ». Ce lundi, Vladimir Poutine retirait formellement la Russie du traité.

Un traité fragilisé…

Signé le 24 mars 1992, le Traité Ciel ouvert permet à chaque État partie d’effectuer des vols de reconnaissance à court préavis et non armés sur l’ensemble des territoires des autres états pour collecter des données sur les forces et activités militaires. Un traité qui visait à instaurer la confiance et la coopération entre les États-parties à travers leur participation aux survols des territoires.

Le Traité Ciel ouvert est entré en vigueur le 1er janvier 2002, et 34 États sont signataires du traité, jusqu’à ce que l’administration Trump retire les États-Unis du traité en novembre 2020. La Russie a effectué le premier vol d’observation en vertu du traité en août 2002, tandis que les États-Unis ont effectué leur premier vol officiel en décembre 2002. Entre 2002 et 2019, plus de 1 500 vols ont eu lieu.

En Avril, les autorités russes expliquaient alors que la motion au Parlement était en bonne voie, que Moscou « répondrait de manière constructive et reconsidérerait » son plan de retrait si Washington décidait de rejoindre le traité. Mais Sergueï Lavrov, Ministre des Affaires étrangères avait précisé que la Russie ne pouvait « attendre indéfiniment ». Cependant si l’administration Biden avait condamné le retrait des USA acté par l’administration Trump, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que les USA « examinaient encore activement les questions liées au traité ». Ce lundi donc, Vladimir Poutine, a signé la loi retirant la Russie du Traité.