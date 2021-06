En mai, les dirigeants européens avaient chargé le chef de la diplomatie européenne de préparer un rapport sur la stratégie du bloc vis-à-vis de la Russie, similaire à celui présenté en mars sur la Turquie. Aujourd’hui, dans une communication conjointe avec la Commission européenne ; Josep Borell, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a livré ses recommandations sur « comment renforcer la mise en œuvre de la politique de l’UE en Russie ».

Borrell propose de “repousser, contraindre et s’engager”

Depuis plusieurs mois, la tension diplomatique était montée entre l’UE et la Russie. Des tensions autour de diverses questions qui partaient de la crise en Ukraine, à des accusations répétées de connivence dans des affaires d’espionnage, en passant par des renvois de personnels diplomatiques. L’union des 27 donc conscient des enjeux a donc demandé au chef de la diplomatie européenne de proposer dans les conditions actuelles, des lignes directives sur la nature et la teneur des relations que l’Union doit avoir avec la Russie.

Ce Mercredi donc, Josep Borell présentait ses recommandations qui devraient servir de base de travail à la réunion du Conseil Européen qui doit se tenir les 24 et 25 juin prochains sur la politique UE-Russie. Josep Borrell aux dirigeants de l’UE a déclaré : « Nous devons repousser, nous devons contraindre et nous devons nous engager en même temps ». Mais « sur la base d’une solide compréhension commune des objectifs de la Russie et d’une approche de pragmatisme de principe ». La ligne d’action plus affirmée, plus dure que sous-tendent les recommandations du chef de la diplomatie européenne, semble avoir trouvé écho dans la déclaration conjointe de la présidente de la commission Européenne Ursula von der Leyen.

Devant les dirigeants européens, la présidente précisait : « les choix délibérés et les actions agressives du gouvernement russe au cours des dernières années ont créé une spirale négative. La gestion des relations UE-Russie continue de représenter un enjeu stratégique majeur pour l’UE. (…)Nous devons identifier les défis et saisir les opportunités ». Aussi pour Josep Borell, l’objectif principal de l’union dans sa politique avec la Russie, devrait être d’ « explorer des voies qui pourraient aider à changer progressivement la dynamique actuelle en une relation plus prévisible et plus stable ».