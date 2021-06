Comme les Dragons de l’Ouémé et les Requins de l’Atlantique, Esae FC sera désormais cité parmi les clubs ayant remporté le championnat national de football. Les universitaires ont gagné ce mercredi après-midi la Super Ligue du Bénin, et de la plus belle des manières. En effet, les poulains de Mathias Déguénon sont allés étriller Dynamo FC à Bohicon sur le score de 4-0. Esae FC finit le championnat avec 39 points au compteur.

Le club sera sans nul doute le représentant du Bénin à la Ligue des Champions africaine la saison prochaine. Il faut dire que les performances des universitaires, n’étonnent pas beaucoup les observateurs avertis du football béninois. ESAE FC était déjà rentré dans l’histoire lors de la saison 2019-2020, en devenant le tout premier club béninois à passer les tours préliminaires de la Coupe de la confédération.

Dans la cour des grands

C’est vrai qu’a l’échelon supérieur c’est-à-dire dans la phase de poule, les universitaires ont perdu tous leurs matches face à la Rsb Berkane, Zanaco ou le Daring club Motema Pembe, mais ils ont appris. L’année prochaine ils ne joueront pas en coupe de la confédération , mais en Ligue des Champions africaine, une compétition encore plus prestigieuse que la précédente où on rencontre des clubs comme le Al Ahly du Caire, l’étoile Sportive du Sahel ou encore le Tout puissant Mazembé.