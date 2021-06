Le samedi 26 juin dernier, le Bénin comme tous les autres pays de la planète, célébrait la Journée internationale de la lutte contre la drogue. A cette occasion, le ministre de l’intérieur Alassane Seidou a délivré un message à la population.

Cause de troubles psychiatriques et psychologiques

Il laissait entendre par exemple que les drogues au Bénin constituaient « un problème majeur pour la société, une source d’insécurité et une cause de diverses maladies, notamment les troubles psychiatriques et psychologiques et enfin un vecteur de transmission de plusieurs pathologies ». L’autorité a regretté que le Bénin de par sa position géostratégique ne soit pas épargné par le trafic de drogue, malgré les efforts soutenus du gouvernement dans le domaine de la répression du trafic illicite de ce produit et celui de la prévention et du traitement de la toxicomanie.

La Criet mise à contribution

Il a invité tous ses compatriotes à dénoncer les comportements déviants liés à l’usage de la drogue et à partager au grand nombre tout ce qui peut lutter efficacement contre le trafic illicite et la consommation des drogues et sensibiliser la jeunesse et les autres couches socioprofessionnelles du Bénin. Notons que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) reçoit beaucoup de trafiquants de drogue comme client. Et très souvent la sanction est très sévère.