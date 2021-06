L’ancien candidat à la présidentielle du 11 avril 2021 et devenu par la force de la loi, chef de file de l’opposition essaie depuis quelques semaines de jouer son rôle. Le patron de l’opposition régulière a donc entamé une tournée auprès des présidents des institutions de la République. Paul Hounkpè a échangé avec le nouveau Médiateur de la République sur les questions de paix.

Reçu il y a encore quelques jours par le Président de la Haute autorité de l’audio-visuel et de la communication, Paul Hounkpè poursuit ses échanges avec les différents présidents des institutions. Mercredi 9 Juin 2021, il a été reçu en audience par le médiateur de la République Pascal Essou, au sujet d’un retour à la paix et à l’unité nationale au Bénin.

L’actuel secrétaire exécutif national du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a sollicité l’appui du Médiateur de la République pour régler un certain nombre de problèmes issus des crises préélectorales. « Comme on dit, un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès. Nous aurons besoin donc du Médiateur de la République pour, disons, ramener la paix et travailler à l’unité nationale », a déclaré le chef de file de l’opposition.