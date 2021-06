Il y a quelques mois, le président américain Donald Trump s’agaçait contre un journaliste, Jeff Mason, qu’il a également insulté de tocard. Aujourd’hui, c’est au tour de son successeur, Joe Biden, de s’emporter contre un journaliste, dans un tout autre style toutefois, bien plus posé et diplomate que celui de son prédécesseur.

En effet, c’est à la suite d’un échange avec Kate Collins, de CNN, que Joe Biden s’est emporté. Au moment où sa conférence de presse post-rencontre avec Poutine se termine, Collins demande au président démocrate pourquoi il semble si persuadé que le comportement de Vladimir Poutine changera. En se retournant, Biden hausse le ton. Il explique qu’il n’a jamais dit ça avant d’expliquer que la Russie serait forcée de revoir ses positions à partir du moment où le monde entier réagira.

Biden s’emporte et s’agace contre une journaliste CNN

Elle demandera ensuite au président Biden, en quoi cette rencontre était une rencontre constructive. « Si vous ne comprenez pas ça, vous ne faites pas le bon métier. » affirme alors le président. Il rappellera avoir mis en garde le président Poutine contre les ingérences et les tentatives de déstabilisation notamment via cyberattaques. Il a ajouté que Washington se tenait prêt à répondre si jamais Moscou continuait à agir en ce sens.

Une nouvelle politique contre la Russie

Le président américain s’est ensuite montré très clair, affirmant que Moscou ne souhaitait probablement pas, à ce jour, une nouvelle guerre froide. Un nouveau ton adopté et une nouvelle posture pour Washington qui revient à une ligne dure contre la Russie. On se souvient que le président Poutine et son homologue Donald Trump semblaient plutôt proches et n’hésitaient pas à se congratuler, même si certains points de tension étaient toujours palpables.