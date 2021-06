Après le meurtre de deux Noirs à Winthrop, dans le Massachusetts aux Etats-Unis, la presse rapporte que tout porte à croire qu’il s’agit d’un crime à caractère raciste. Selon les propos du procureur de district Rachael Rollins rapportés par la presse, le présumé meurtrier aurait laissé lire « Une rhétorique de la suprématie blanche troublante ». Il aurait notamment pris pour cible des personnes noires.

Décédé après avoir reçu des balles

Les victimes auraient succombé après avoir reçu plusieurs balles. Il s’agit de deux anciens membres de l’armée américaine. Ramona Cooper, une des victimes a reçu trois balles dans le dos avant de rendre l’âme. La seconde victime par contre, a reçu quatre balles dans la tête et trois fois dans le torse. « Ces familles méritent des réponses et nous découvrirons ce qui s’est passé ici », a promis le procureur de district Rachael Rollins.

“C’est un triste jour…”

Selon les précisions du professionnel de Droit, le mis en cause aurait pu toucher plusieurs personnes qui n’étaient pas noires. «C’est un triste jour. Ces deux personnes ont protégé nos droits, elles se sont battues pour que nous soyons en sécurité et que nous ayons les opinions que nous avons, et elles ont été exécutées hier. Et nous allons découvrir pourquoi et en savoir plus sur cet homme qui a fait cela », a regretté le procureur.