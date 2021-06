Aux USA, la FDA, l’agence fédérale du médicament, a confirmé que les vaccins à ArnMessager, comme ceux de Pfizer/BioNtech et Moderna pouvaient présenter des risques de myocardite et péricardite. Ces effets secondaires pourraient survenir quelques heures seulement après une injection.

Dans les faits, la myocardite n’est autre qu’une inflammation du muscle cardiaque. De même, la péricardite est une inflammation des tissus situés autour du cœur. La FDA, soucieuse d’alerter les citoyens, a donc décidé d’alerter sur ces possibles dangers, qui restent cependant relativement minimes.

La FDA reconnait de nouveaux effets secondaires liés au vaccin

En effet, ce sont 29 cas de myocardites qui ont été recensés aux USA depuis le début de la campagne de vaccination, pour les vaccinés Pfizer et 5 cas pour les vaccinés Moderna. Ces symptômes seraient apparus entre 3 et 10 jours après la seconde dose Pfizer et entre 2 et 14 jours après la seconde dose de Moderna.

Le bénéfice, toujours plus important

Sur l’ensemble de ces malades, 93% s’est totalement remis ou est actuellement en cours de rétablissement. Pas de quoi inquiéter la commissaire de la FDA, Janet Woodcock, pour qui les avantages des vaccins sont bien plus nombreux encore à ce jour, sur les risques liés à la maladie et à ce qu’elle pourrait entraîner. Reste que de nouvelles solutions sont toujours étudiées, comme des vaccins aérosol ou encore des traitements plus classiques et moins intrusifs.